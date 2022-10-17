勇士前鋒「追夢」格林（Draymond Green）打人事件，受害人普爾（Jordan Poole）表示他原諒格林了！普爾公開對媒體說：「他已道歉，這是專業上的事，我們也打算如此處理。我們是來打籃球的，更衣室裡的每個人與整支球隊都知道贏得總冠軍的必要付出，我們將在球場上付諸實行。」

普爾強調勇士的目標是總冠軍與更多榮譽，既然是在球場（練球）發生的事，就以工作的方式來處理。這類事件據說在鏡頭外並不罕見，勇士球團也沒有禁賽格林。在普爾公開回應之前，格林也說了一模一樣的話，可見他和普爾談妥了：「我們都是專業人士，我們有工作要做，我們一起贏過很多比賽，我們準備盡一切力量繼續贏球。」

"We're here to win a championship."



Jordan Poole addresses the altercation with Draymond Green pic.twitter.com/MBab7Mwx9J — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) October 16, 2022

美媒16日傳出普爾與勇士續約4年1.4億美元（1.23億美元保障金額，1700萬美元激勵獎金），而且是搶在格林之前完成。普爾感嘆過去兩周很漫長（等待簽約與揮拳事件），現在合約簽完，他有什麼私怨也該放下了，這段「原諒格林」的評論就是出現在簽約的幾小時之後。

勇士老闆喬拉科布（Joe Lacob）今年7月說過，他採用「雙重時間線」的建軍策略，球隊不會進入徹底重建，會在保持爭冠實力的同時培育下一代核心成員。這麼做要花很多的錢，他們在格林之前優先續約普爾、威金斯（Andrew Wiggins），再加上未來格林的續約將成為沉重的豪華稅負擔。