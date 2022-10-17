受颱風加上東北季風影響，北部、東北部連日降下大雨，各地陸續傳出災情。台北市康樂隧道昨（16）日因為隧道口發生山崩的情形，完全無法通行，國民黨台北市長候選人蔣萬安深夜與國民黨副秘書長李彥秀、李明賢及吳世正等人一同前往勘災，讓網友狂讚「辛苦了！比市長還辛苦！」

雖然尼莎颱風持續往西南西方向移動，離台灣越來越遠，但與東北季風產生「共伴效應」，仍在北部、東北部降下降下豪大雨，各地陸續出現災情。台北市長柯文哲昨日本要跑輔選行程，被問到相關問題時還稱「健全的政府是不管長官在哪裡，所有底下人員都能按照SOP自動自發處理」，但因被各界罵爆，最終他緊急取消行程北返。

而連接北市大湖、東湖的主要通道康樂隧道，因為隧道口發生土石坍方、路樹倒塌等問題，完全無法通行，但因今日就是上班、上課日，工作人員因此漏夜搶修，蔣萬安等人除了前往現場勘災，瞭解搶通進度等，還送上消夜慰勞辛苦的工作人員，此隧道最終在今晨6時57分搶通，暫時限縮車道維持2線通車。

此外，蔣萬安昨晚在臉書發文公開現場狀況，吸引超過6500人點讚，網友也支持喊「看到萬安對天災的關注用心，讓我們感動，全心為您加油」、「台北市需要會做事的市長」、「加油，開始進入準市長模式」、「我真的佩服柯P，台北豪大雨仍去中南部輔選」、「辛苦了！比市長還辛苦！」