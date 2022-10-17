年底九合一選戰將至，其中擁有高支持度的新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕，因連任機會而大被視為藍營一哥與一姊，甚至傳出黨內有人力拱兩人挑戰2024，對此民進黨前立委李俊毅昨（16）日也坦言，侯盧配若成真，對民進黨的挑戰會很大！

對於2024「侯盧配」的呼聲，昨盧與蔣萬安合體時，媒體詢問盧秀燕，是否要趁機做總統布局？盧秀燕回說，「我的父母常常告訴我，行有能力要多幫助別人，過去我在9次大選當中，非常感謝很多好朋友的幫忙，包括蔣萬安委員過去在我競選市長、立委來幫我站台或掃街過；別人有需要時，盡己之力加以回報予以協助，這是做人的基本道理。」同時盧也直言，「今天就是一個市政交流，不要想太多！」，未正面回應總統選舉問題。

而針對候侯盧配若成真，是否對民進黨產生威脅？李俊毅昨在政論節目《TVBS戰情室》時回應，「（談）這個太遠了吧？」，但也認為不管是誰配誰，影響一定會很大，「如果是漢子跟燕子合體，這個對民進黨2024的挑戰是很大的」。

回到九合一選舉，李俊毅認為，盧的對手、民進黨台中市長候選人蔡其昌應該要有一些動作，如到外縣市輔選，「表示說我選情相當樂觀」，而越沒有動作則會被外界解讀在苦戰，但現在已不流行了，他也同時建議同台來賓、國民黨台北市議員游淑慧與李柏毅，在競選時要帶著一定會當選的自信，「你要有『沒投給我會後悔』的志氣！」