隨著國境解封，Lexus與曾舉辦過瑪丹娜Madonna、酷玩樂團Coldplay等知名歌手演唱會的Live Nation Taiwan合作，強強聯手第一彈就是幫今年賣座神片《捍衛戰士：獨行俠》量身打造洗腦神曲的搖滾天團OneRepublic共和世代，將於明年3月在台北小巨蛋開唱，成為疫情後第一組宣布登上台北小巨蛋的西洋巨星。

Lexus致力展現「Experience Amazing」品牌精神，長期以來積極贊助各項音樂盛事，從知性優雅的世界級古典音樂會、新潮時尚的國際知名電音派對，甚至是國際級西洋巨星演唱會，如2018年傳奇天后席琳狄翁Celine Dion台北演唱會、火星人布魯諾Bruno Mars台北演唱會等。Lexus宣布與全球最大演唱會娛樂公司Live Nation台灣分公司合作，第一場將推出OneRepublic共和世代2023年台灣演唱會，除了成為藝人來台官方指定座駕外，更將推出車主專屬限量保留席位。

在OneRepublic來台演唱期間，Lexus將提供高規格車隊作為專屬座駕，提供藝人最豪華、舒適且安全的尊榮禮遇。亦將在小巨蛋演唱會場外，展出品牌旗艦車款為演唱會增添時尚氛圍。為了回饋車主，Lexus也特別保留最佳限量席位，車主可於本月21日開賣當日中午12時起，登入拓元售票系統，憑Lexus聯名信用卡於購票專區選購。