國賓(2704)旗下台北國賓大飯店10月啟動危老改建工程，為延續餐飲服務，集團將館內A CUT牛排館、國賓粵菜廳及川菜廳搬遷至遼寧街新址，並順勢將粵菜廳及川菜廳合併更名為「國賓中餐廳」，於15日重新開幕迎賓。

國賓董事會2020年11月初提出台北國賓危老改建案，並於2021年5月中獲北市建管處核准，同年7月停止住房業務。為延續餐飲服務，公司承租富邦遼寧大樓1～2樓共約1727坪空間，規畫改建期間將館內多數餐廳遷往該處營運。

配合改建計畫，台北國賓館內A CUT牛排館營業至7月15日後，先前暫時合併服務的國賓川菜廳、粵菜廳及國賓麵包房則營業至9月15日，陸續搬遷至遼寧新址於10月15日全新開幕迎賓，並順勢將國賓川菜廳及粵菜廳合併更名為「國賓中餐廳」。

全新國賓A Cut牛排館於入口處建置迎賓區，以「瑪瑙寶石吧檯」亮點打造A Bar品酒空間。主餐區則強調「光」的變化，運用自然光層次表現營造不同時段的餐廳氛圍。餐廳設有42席座位、可容納20人的全娛樂大包廂，以及2個各可容納10位賓客的獨立包廂。

而將月菜廳及川菜廳合併更名的「國賓中餐廳」，則以「頂級精緻粵菜料理、最好的川菜靈魂」為主軸，維持現代中式風格，主餐區設有46席座位，各2間可容納12～14人、12～16人的小包廂及中包廂，以及可容納約12桌、共60～70人的獨立宴會空間「樓外樓」。

而「Corner Bakery 63國賓麵包房」除了6月初開出民生門市外，亦將在遼寧新址設有麵包、蛋糕櫃及國賓經典鳳梨酥、牛軋糖的伴手禮專櫃，將當天烤製的各款經典麵包以專車送達，所有產品現場均可接受預訂。