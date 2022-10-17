颱風尼莎豪雨狂炸北台灣，新北市汐止區大淹水，造成伯爵山莊土石流、南陽街一處高速公路涵洞積水達1.2公尺，一台休旅車險遭滅頂，一名男網友表示，汐止許多道路都淹水封路，怒轟市長侯友宜為何不宣布放假，貼文上線，引發網友熱烈討論，當中有眼尖的人發現，PO文的男網友早在去就已移居宜蘭，被質疑發文帶風向。

原PO昨（16）日於臉書社團《汐止集團》指出，許多道路都淹水封路了，直言「為什麼我們的市長還不宣布放假呢？難道隔天要涉水去上班上課嗎？」他認為開車或許還能挺過淹水的道路，但機車可能就比較困難，怒轟「不是人人都買得起汽車的，現在不是要選舉了嗎？怎麼不做一些讓選民滿意的事呢？」

貼文引發網友熱議，「那麼愛放假，乾脆辭職吧，這種小積水就哀哀叫」、「這樣就要停班課？你沒遇過以前汐止淹大水的情況嗎？」、「想當年象神和納莉颱風來，我突然多了兩台水上摩托車，別怕啦！這只是積水」、「你是不是剛搬來汐止」、「你可以自己停班課」。

留言中有眼尖網友發現，原PO的臉書註明去年就已移居到宜蘭，遭大批網友砲轟，「你根本不是汐止人啊！在帶什麼風向？」、「不是我們社區的人，混入是想幹嘛？」、「你2021年已搬到宜蘭，現在在汐止社團發文，是在帶風向嗎？」