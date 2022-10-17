民間傳說若豬隻長出「5爪」，是人類投胎轉世，要是把牠宰了，恐帶來厄運。雲林田間最近出現一頭重達約200公斤的大白豬，四處破壞農作物，因貪吃陷入稻田泥濘中，被民眾發現後找來警察、動保處協助，眾人合力救援成功。事後發現這頭豬的蹄「居然有5個」，推測可能被附近住戶棄養。

雲林縣警局斗南分局臉書分享，大埤分駐所陳姓員警13日上午巡邏至豐岡村附近，聽到有民眾呼喊救援，上前一看發現一頭大白豬卡在田裡面，因噸位太重，動彈不得。員警立即聯絡村長、動保處，再找來當地村民，花了一番功夫才把豬救起來。

（翻攝雲林縣警察局 斗南分局臉書）

初步觀察無明顯外傷，但牠長了「5爪」卻相當罕見，一般來說豬的蹄有兩大兩小共4個；民間有「5爪豬」是人類投胎轉世的傳說，若貿然殺害、食用，恐招致霉運。

警方表示，「5爪豬」其實是一種多趾症，和豬隻胎兒時期的細胞分裂、遺傳、基因有關，呼籲民眾不要太過迷信，也不要任意棄養。

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