全球高通膨問題難以解決，民眾消費意願出現劇烈反轉，連帶影響貨櫃航運產業的景氣，尤其美國線進口第三季旺季不旺更突顯慘澹現況，長榮、陽明及萬海明年獲利大減超過9成，萬海更可能是貨櫃三雄中最早出現虧損的航商。

【1】預估明年虧損提早來臨 凱基投顧砍貨櫃三雄目標價

貨櫃航運族群受需求急速萎縮、供給調整不及雙重利空襲擊，運價指數大衰退，凱基投顧認為，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）明年獲利全呈斷崖式下墜，甚至開始虧損，是繼匯豐、花旗環球證券等轉保守後，市場最謹慎之觀點。

【2】15檔基本面護身 買盤加持

台股14日出現止跌跡象，惟受制於整體國際情勢，震盪加劇，分析師認為，績優股具基本面保護，吸引買盤危機入市，今年來營收續繳年增者為選股方向之一，如聯發科（2454）、寶齡富錦（1760）等獲法人青睞，14日加碼、上周以來累積買超2.82億元～18.31億元不等。

【3】電視面板 10月下旬全面漲

由於面板價格跌破現金成本，面板廠強力要求「賣價現金成本以下不接單」的政策，再加上三星等品牌廠開始回補庫存，推動電視面板在10月下旬全面漲價。Omdia顯示器研究總監謝勤益表示，面板廠緊踩價格，上下游形成共識讓價格回到現金成本，避免面板廠持續現金流出。

【4】科技股蓄力 待反攻訊號

台股雙王法說落幕，台積電、大立光受惠美股強彈助陣，股價在法說後攜手衝鋒，加持台股一吐怨氣，緊接著美股超級財報周報到，包括：特斯拉、Google、微軟、英特爾、蘋果等一線大廠聯袂上場，市場全面聚焦科技巨擘業績表現與對供應鏈帶動效應。

【5】美經濟前景 CEO憂陷衰退

全球經濟前景惡化不斷打擊企業信心。美國經濟諮商會（Conference Board）最新調查發現，美國企業執行長幾乎全數看衰美國經濟，預期美國將在未來12至18個月內陷入經濟衰退。