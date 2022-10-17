去年許姓男子到桃園新屋公共埤塘釣魚，楊姓男子說埤塘是他的控告許男打算竊盜魚，台灣高等法院駁回檢方上訴，認定埤塘內魚隻沒有證據證明屬於楊男放養所有，且農田水利署桃園管理處也禁止私人放養魚隻，無法證明許男涉犯竊盗未遂罪判他無罪確定。

檢方起訴指控，許男意圖為自己不法所有，在去年7月18日下午4點到6點間，在桃園市一處光電水塘垂釣，竊取水塘內楊的所有魚隻，為楊男發現及時阻止而不遂，許男涉犯竊盜未遂罪。

許男辯稱，他認為現場是公園化的埤塘，所以他可以在那邊垂釣，且埤塘外觀上看起來根本沒有私人管理，況埤塘坐落土地是農業委員會農田水利署所有，且現場由農田水利署豎立之禁止垂釣告示牌是為防止釣客失足落水，不得以此標示認為許男知道埤塘內魚隻屬於他人所有。

一審桃園地方法院及二審高院都認為，埤塘前為桃園農業博覽會之展區範圍，展示桃園埤塘地景之運用，發展太陽光電系統，博覽會結束後轉型為新屋環境教育園區，由農田水利會管理，衡諸常情，一般人對於系爭埤塘之認知當屬由國家管理之公共天然景觀，而非私人所有或得利用之池塘。

合議庭認為，一般人對於這個埤塘內之魚類主觀上認屬野生，非屬私人所有或所持有之物，許男縱前往埤塘垂釣其內魚隻，主觀上無竊取他人動產之意，難謂有何竊盜故意，自不構成竊盜罪，判他無罪確定。