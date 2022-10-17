52歲的香港女神鍾麗緹，過去曾以亮麗又精緻的五官，與凹凸有致的火辣身材，成為不少人心目中的性感女神，與小12歲男星張倫碩結婚後，仍活躍於綜藝節目，私底下也經常透過社群媒體與粉絲們互動。而十分關心潮流的她，近日看到不少韓國女團的「胎毛瀏海」造型相當可愛，便跟風剪了差不多的造型，沒想到竟「翻車」因此嚇壞不少人。

鍾麗緹雖已是3名女兒的媽媽，但一直忠於自我的她，始終讓自己保持在最佳的狀態，更不時展現自己凹凸有致的好身材，甚至宛如少女般紮起馬尾大跳熱舞。而近日她看到韓國女團IVE成員張員瑛剪的「胎毛瀏海」，如嬰兒額頭還留有原生細碎毛髮的稚嫩造型，因此也跟風剪了一樣的瀏海，沒想到14日她便在社群媒體上PO文表示「我的胎毛瀏海好像翻車了」並附上哭泣的表情符號，接著表示「怎麼辦，在線等，挺急的」。

附上的照片中，除了她剪失敗、參差不齊的瀏海自拍照外，下一張還附上河童的傻眼照，令網友看了忍不住表示「為什麼想不開」、「我都出事了，不過你的嚴重點」、「你都50多了，還是不要有胎毛了，妳女兒還差不多」、「哈哈，姊姊真可愛」、「感覺很難救」、「只能全部往後梳？」、「抱歉，忍不住笑了」、「胎毛瀏海不是人人能駕馭的」意外吸引大眾矚目。