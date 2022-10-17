近日由桂綸鎂主演的《台北女子圖鑑》得到不少負評，該劇改編自日本知名電視劇《東京女子圖鑑》，描述一個從小嚮往台北的年輕台南女孩追求夢想而來到台北工作的故事。桂綸鎂在第五集中暈船人夫當小三，與「五月天」吉他手石頭上演大尺度激情戲，引來主唱阿信注意，他也發表8字觀後感，笑翻眾網友。

桂綸鎂飾演的「林怡姍」從一開始的職場新鮮人，經過一連串的成長，已經當上外商保養品代理商的副總監，經常出入仁愛路商圈。感情生活方面，斷開鳳小岳後，桂綸鎂在健身房邂逅了石頭飾演的金融投資家，天雷勾動地火爆出濃烈的情感，即便對方表明與老婆是開放式關係，她為了愛情寧願當小三也不肯退出這場多人遊戲。

而石頭和桂綸鎂在這集激情演出，親密姿勢超過5種之多，一起洗鴛鴦浴、野地激戰都來，瘋狂喇舌，真槍實彈演出也讓觀眾超害羞，主唱阿信也在網路上流傳的影片片段下方留言表示：「我也是很會演戲的。」似乎暗示自己也想參一咖演出，宣戰石頭的意味濃厚，笑翻1.3萬人。

阿信不甘示弱，在下方留言自誇很會演戲。(圖/完全娛樂 ShowBiz 臉書)

這句話戳中超多網友笑點，網友紛紛留言「這是下戰帖嗎？」、「其他4位已經準備在演唱會表揚石頭了」、「坐等演唱會如何用垃圾話虧爆石頭了」、「五月天其他團員表示羨慕」、「真的是我從小看到大的那位石頭嗎」、「石頭顛覆我對五月天的想像了」、「很會挑劇本喔石頭」、「演唱會嘉賓找桂綸鎂來吧」。