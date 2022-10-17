韓劇女神孫藝真，今年3月和男神玄彬舉行完世紀婚禮，隨即傳來懷孕的好消息，不過小倆口婚後一貫低調，極少公開私下生活。然而，近日有粉絲捕捉到孫藝真參加朋友婚禮的現場畫面，她以手機錄下新娘走紅毯的美麗身影，彷彿重回先前大婚的甜蜜時刻，懷胎4月的幸福孕肚也意外曝光。

孫藝真自宣布懷孕後鮮少現身公開場合，偶爾在社群放上愛犬和烹飪的日常，15日她和婆婆一起參加朋友的婚禮，即使在一群賓客之中，仍被眼尖粉絲捕捉到穿著寬鬆外衣的女神本尊，可見孫藝真剪成俏麗短髮，象牙白的寬鬆風衣下的孕肚明顯可見，笑得非常幸福、愉悅，而她參加完友人婚禮，在IG寫下好心情：「這真是個美好的一天」，PO出坐在餐廳等候區的照片，近距離看出她的孕肚還不小，令粉絲無不期待新生命的誕生。

至於她的老公玄彬昨(16日)則出席2018年電影《極智對決》導演李鍾錫(音譯)婚禮，這部片是孫藝真和玄彬的首次合作，似乎因戲互有好感而傳出緋聞，不過經紀公司並未證實，後來2020年雙方再次合作《愛的迫降》，將戲外曖昧延伸到作品，緊接著展開熱戀2年後，於今年3月底大婚，讓粉絲驚呼原來這才是迫降CP的真正大結局，之後小倆口遠赴美國蜜月時，更不時被捕捉到超閃同框畫面，羨煞眾人。