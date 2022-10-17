台股上週五(14日)大漲逾300點，一舉收復萬三關卡，不過反彈僅呈現一日行情。今(17)日開盤重挫逾200點，最低約來到12893點。

美股四大指數全軍覆沒，跟台股連動較高的費半指數狂殺4%以上，其中台積電ADR也重挫4%，完全吞掉前一天漲幅，台股現貨部分開盤下跌，一度重挫12元來到400元。權值股一片慘綠，聯電下跌近2%失守38元關卡，貨櫃三雄成為重災區，跌幅均超過3%。

美股4大指數14日收黑，因投資人對債券殖利率和經濟衰退風險升高感到憂慮，道瓊工業指數終場下跌403.89點，或1.34%，收在29634.83點。標準普爾500指數下跌86.84點，或2.37%，收在3583.07點。那斯達克指數下跌327.76點，或3.08%，收在10321.39點。費城半導體指數下跌100.916點，或4.46%，收在2162.323點。