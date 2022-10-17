尼莎颱風豪雨灌北台灣，造成汐止多處淹水，許多道路因此封閉，今日一早汐止居民外出上班表示，清晨6點就開始塞車，許多網友在臉書社團回報各地路況，不少人抱怨，以前不會塞的道路，今天都塞了，「這是汐止交通最黑暗的一天，汐止已全面癱瘓。」另外也有人說，下雨凸顯汐止交通的問題，今早坐了半小時公車都無法過一站，直呼「真的很誇張」。

多名網友今（17）日於臉書社團《汐止集團》發文回報各路段交通情況，「經過一夜豪雨侵襲後，今日一早6點半汐止大同路已開始塞車，大家早點出門，已經小塞車囉」、「第一次遇到湖街前、明峰街堵得那麼嚴重」、「這是8點的樟樹二路現場，往台北方向，是康寧街往汐萬路方向，整個不會動」、「汐萬路已塞到二段，還在緩慢前進中」、「新台五路到大同路，往台北方向塞爆了」、「樟樹一路及二路到工建路已全面癱瘓」、「剛坐在火車上看到，大同路往南港塞到汐科」、「新台五路早上7點比平常塞，預計晚點用路會更黑暗」。

汐止多處塞車。（圖／翻攝自汐止集團）

汐止一早6點就開始塞車，多民網友在臉書社團回報各地路況，不少人抱怨，以前不會塞的道路，今天都塞了。（圖／翻攝自汐止集團）

許多貼文下方，有不少抱怨的網友留言，「我6點出門就開始塞了」、「平常不塞的都塞了」、「汐止下雨就塞爆」、「6點40各路段就已經大排長龍了」、「這是汐止交通最黑暗的一天」、「汐止全面癱瘓了啦」、「根本大型停車場」、「即便有心裡準備還是覺得很崩潰啊」。

另外，臉書社團《汐止聯盟》也有網友指出，一場大豪雨凸顯汐止交通問題愈來愈嚴重，塞車的痛苦政府根本無法解決，只會要大家提早出門，改搭乘大眾交通工具，他捨棄機車搭公車，結果塞在路上，公車半小時還無法過一站，「真的是很誇張」。