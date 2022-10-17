健和興(3003)自結前9月稅後盈餘為7.92億元，已創歷年新高，每股盈餘為5.06元，健和興表示，目前電動車相關客戶訂單強勁，但因全球總經變數不少，謹慎看待第4季營運。

健和興近幾年營運以車用、儲能、工控等利基產品為主，今年營運未受全球不景氣太大衝擊，相對穩定，公司自結9月營收達4.69億元，月增26.73%，年增9.71%，創下單月歷史次高，營業淨利為6549萬元，較去年同月及上月衰退，單月稅前盈餘為1億3964萬元，月增36.42%，年增26.76%，創歷史同期新高，較去年同月及上月分別成長26.76%及36.42%，主要受惠於美金升值，認列外幣評價未實現利益7211萬元，以目前實收資本額15.57億元計算，9月每股稅前盈餘為0.9元，每股稅後盈餘為0.7元。

健和興第3季合併營收達12.63億元，較去年同期成長4.38%，營業淨利為2.3億元，稅前盈餘為3.54億元，較去年同期成長19.01%，稅後盈餘為2.68億元，較去年同期成長34.49%，單季每股稅前盈餘為2.28元，每股稅後盈餘為1.72元。

健和興前9月合併營收達37.4億元，年成長7.94%，創下歷年同期新高，稅前盈餘為10.98億元，稅後盈餘為7.92億元，已創歷年新高，每股盈餘為5.06元。

目前電動車相關客戶訂單強勁，且儲能也相對穩定，為營運帶來支撐，不過全球總經大環境變數不少，健和興表示，謹慎看待第4季營運。