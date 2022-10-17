台灣機能紡織品聞名全球，為拓展機能布料於時尚品牌市場，在經濟部工業局「時尚跨界整合旗艦計畫」推動下，紡拓會成立co>Fashion時尚數位媒合平台，促成品牌設計師與紡織業者共同合作。

今年經由法國精品設計總監Pascal Millet指導服裝開發與市場行銷策略，汲取國際經驗，紡織業者(加圖實業、台灣富綢、尚益染整、美立信實業、詠祥紡織、達紡企業)與品牌Claudia W.、oqLiq、SABRA ANDRE合作開發永續機能布料，打造兼具機能環保與時尚創意的2023春夏服裝系列。 其中，oqLiq攜手台灣富綢以及尚益染整，以鐵絲網圖紋與軍裝抗撕裂織紋，合作開發環保型防潑水印花布和透溼防水緹花布，以一層圍繞人體不可視的「罡氣」為題，帶出抽象的自身護體概念。設計師將機能布料運用在時下流行的休閒工裝風格版型，在袖子裝設多條拉鍊的巧思，讓顧客可以自行決定外套的透氣度，也運用多口袋設計，使服裝不僅時髦又具備高功能性。

而SABRA ANDRE攜手美立信實業以及達紡企業，合作開發友善環境低溫染色的剪花緹花布，以及彈性透氣的貼合壓洞印花布，以主題「台東第二部曲—南迴序曲」，印製出絢爛的珊瑚礁及飛魚等大型圖紋設計，在打造浪漫蘭嶼風情並呼籲生態環境的保育。彈性布料經由服裝版型設計，呈現立體雕塑的禮服廓型，又兼顧活動舒適性。設計師也帶領臺東原住民孩童運用廢棄素材手工製作頭飾，不僅傳遞永續環保精神又富含文化傳承意義。

設計師品牌與服裝業者，運用影視靈感獨特創意與設計理念，透過co>Fashion時尚數位媒合平的數位設計元件、串聯全球首屈一指台灣機能布料開發實力與技術。co>Fashion時尚數位媒合平台以B2B運作機制，協助布料業者尋求設計服務、設計師與品牌尋找布料及副料供應、設計師以及文創業者尋找成衣製造或飾品製造，甚至協助取得台灣DNA圖樣授權進行產品設計製造，透過數位資訊串接時尚產業鏈資源、媒合商品開發，進而型塑台灣時尚產業數位生態系，為布料業者拓展內需精高市場，成為設計師強力的開發後盾。