隨著普爾、威金斯都提前跟勇士完成續約動作，如果「追夢」卓雷蒙格林執行2023-24年球季球員選項合約的話，勇士到了2023-24年球季團隊薪資將達2.15億美元，加上2.68億美元豪華稅，總計4.83億美元，一旦補到球員滿額，屆時單季支出可望超過5億美元，但勇士總經理邁爾斯並不擔心。

「聯盟訂定的規則就是規則，豪華稅是多少就要繳交，」邁爾斯說，「我們很幸運可以留下這些球員，更幸運的是我們擁有這麼好的球隊老闆(喬拉科布)，他們充滿競爭力，也支持我們能夠以高水準的陣容走向勝利。」

邁爾斯強調，「我們很清楚2023-24年球季那個數字是多少，但我想對所有人說的是，這是下個球季以後的事情了，工作必須一年一年去處理，在完成新球季的工作之前，我沒辦法對下一年的事情作出計畫。」

回顧2010年，勇士老闆喬拉科布只花了4.5億美元買下球隊，這個數字還沒有比勇士即將在2023-24年球季支出的錢還多，但在過去12年期間，勇士的球隊價值整整漲了12倍，2018年就超過傳統豪門湖人，僅次於尼克排在全聯盟第2位置。