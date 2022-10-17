亞系外資針對群聯(8299)出具報告，認為其短期受到NAND價格下跌、消費者需求疲軟影響，第四季營運持續保守，將目標價下調由635元降到433元，但長線依舊看好群聯在產業位居優勢位置，且產品持續朝向高端發展，故重申優於大盤評等。

亞系外資表示，NAND價格下跌和消費者需求疲軟，群聯的下半年收益持續疲軟。近期有一些關於記憶體廠恐在2023年降低資本支出和一些減產的消息，預計此將有助於延緩NAND價格下降；然而，對於群聯長期規劃朝向高端產品發展依舊充滿信心(從消費性產品轉移到PC/遊戲/服務器)，以及ASP/利潤率產品更高的產品(工業)。

亞系外資表示，預計群聯2022年的銷售額將持平，但每股收益因利潤率下滑而下修約27%，至於2023年，預計群聯營收年增長3%，EPS增長幅度相似，但到2024年回有更明顯的回溫，將實現有意義的增長，預計群聯2024年營收、每股收益將分別成長16%、33%。整體來說，將群聯2022、2023、2024 年每股收益預測下調33%、43%以及31%，主要反應較低的需求、較低的平均售價以及較低規模/平均售價對利潤率的影響，將目標價下調由635元降到433元、重申優於大盤評等。

亞系外資也說，群聯位居良好的競爭地位，主要包括與供應商的良好關係、穩固的客戶關係、獨特的商業模式等，故將有利於群聯創造更好的產品組合，即更多NAND控制器銷售、工業相關、嵌入式銷售、設計服務收入等。