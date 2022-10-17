隨著台灣重啟國門，迎接全球旅客之際，可預期會有愈來愈多外籍學生到台灣留學。台灣國際文教創新交流協會今天舉辦「航向藍海—台灣高教暨華語線上教育展」，聯合全台65所公私立大學及華語文中心，線上宣傳台灣高教及華語文教學。

台灣國際文教創新交流協會表示，本次教育展特別邀請台灣駐法大使吳志中以法文錄製開幕致詞短片，透過網路傳送，讓更多國際學生認識台灣。

依據教育部統計，目前在台就讀之法國學生為500多名，以歐洲國家而言，人數排名第1，且台法學術交流熱烈。此外，法語是世界主要語言之一，在全球各地具有深厚影響力。

吳志中致詞時表示，台灣的大學積極與各國交流，以法國為例，台灣與法國高等教育機構之間共簽署了2782項交流協議，其中也包含文憑的相互承認，讓法國學生可以放心來台留學。

吳志中進一步指出，台灣是民主的典範，自由無處不在，台灣人友善熱情，來台學習是每位國際學生都可以享受的獨特體驗。

根據藍海教育展觀展學生問卷統計顯示，海外學生考慮選擇來台留學的前3大理由分別為台灣擁有良好的高等教育（26.2％）、生活安全（15.2％）及可同時學習華語（14.2％）。

台灣國際文教創新交流協會表示，隨著全球疫情陸續解封，沈寂多時的海外學生國際移動能量也將逐漸恢復，本次65所大學及華語中心共同發聲，展現疫後國際招生的積極能量。