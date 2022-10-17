弘光科大電競後勤團隊獲全國賽事實況轉播冠軍，學生擔任導播、音控、視訊、字卡。(弘光科大提供)

弘光科大電競後勤團隊獲全國賽事實況轉播冠軍。(弘光科大提供)

弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系大二、大三7位學生，組隊參加2022 CCCE城市盃數位科藝電競邀請賽，在數位科藝系列「賽事實況轉播」獲得全國組冠軍；每位參賽學生發揮平時所學，分別在導播、攝影、視訊、音控、直播IT等職位上，和主播、賽評展現絕佳默契，獲得學生家長力挺發訊息加油。

多遊系主任黃建基說，比賽從6月起在線上開始初賽，經過激烈激戰，選出決賽隊伍再進行比賽，經歷4個月系上日間部、進修部大二、大三的同學跨年級組隊，每個禮拜在學校專業電競館至少花2天練習；經過長時間磨合培養默契，擊敗各地好手，在電競後勤製播的賽事實況轉播奪冠。

大三學生白博仲說，他擔任導播平時和團隊每個禮拜花兩天練習，模擬正式比賽的賽況，每次練習4場比賽，每場練習後回看錄影畫面進行檢討，把之前犯下的錯誤加以改正。這次比賽，主辦單位考驗大家的臨場反應，大家在臨危不亂下，讓比賽轉播順利流暢，很開心轉播技術獲得肯定。

「母親一度反對我接觸遊戲，後來看到我的成就，覺得很開心，不斷為我加油！」擔任主播暱稱「夜崽」的大三學生鄒云瀚說，原本念他校傳播藝術系，因為想要發展電競主播長才，大二下學期轉學到弘光科大多遊系就讀，每次播報時會事先跟家人預告；父母雖聽不懂遊戲內容，但是聽到他的聲音看到他的播報表現，不但給予支持，還會在臉書上分享賽事訊息。

擔任賽評、暱稱「lnchi」的大三學生宋英齊說，以前是電競選手，參賽壓力相當大，為培養另一項專業想轉型後勤當賽評。自己擅長的遊戲是英雄聯盟，對這次比賽遊戲傳說對決不熟；事先做很多筆記功課，背遊戲中角色的名字、特色、技能，才能在比賽時與主播侃侃而談，能夠奪冠非常高興。

擔任攝影的大二學生林聖凱與音控的大二學生廖俊翔說，他們以平常心比賽，靠著平時轉播實戰經驗及勤練習養成的團隊默契，即使遇到黑畫面情境題，也能順利播報。他高中時原本是電競選手也打出成績，想要學更多電競周邊專長，轉而投入電競後勤團隊，讓自己多一項打電競以外專業技能。

黃建基強調，弘光科大多遊系培育動漫、遊戲及電競產業人才不遺餘力，未來還會持續參加各種賽事，希望能夠持續保持好成績，也歡迎喜愛電競朋友，在10月21至23日到弘光參加「2022台中電競嘉年華」，賽事轉播也是由冠軍電競轉播團隊執行。