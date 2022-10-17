費城人指定打擊哈波。（美聯社）

教士、費城人爆冷打敗了兩支爭冠熱門球隊，現在將於國聯冠軍賽對決，美媒稱讚兩隊陣中猛將馬恰多（Manny Machado）、哈波（Bryce Harper）讓球團幾年前的合約簽得很有價值。巧合的是教士與馬恰多、費城人與哈波都是在2019年自由市場簽約，兩人是同榜的「3億男」。

馬恰多早年是金鶯的三壘大將，陳偉殷的前隊友，2018年球季中被「1換5」賣給道奇，隔年2月在自由市場拿到了教士10年3億美元超級肥約。簽約至今他一直保持健康，每年在球隊的貢獻都是數一數二。

哈波晚了馬恰多幾天，也成功與費城人簽下13年3.3億美元合約，並且在2021年獲選國聯MVP。今年哈波因為手肘韌帶受傷無法守備，仍留在打線上貢獻球隊，有些傷勢也不是他的錯（被觸身球打傷），他在3A打復健賽還造成轟動，讓現場的門票賣光光。

任何大肥約出現一定都有看衰的人，2011年天使拿出10年2.54億美元簽下「生化人」普侯斯（Albert Pujols）就被媒體質疑是錯誤決定，結果不幸言中，普侯斯在合約中段退化明顯，最後一季居然被釋出。普侯斯的生涯成就是棒壇公認的，但他對天使的貢獻確實不多。

衛冕軍勇士被費城人淘汰之後，季外面臨游擊手史旺森（Dansby Swanson）成為自由球員的問題。道奇是聯盟最高薪球隊，意外輸給教士之後，游擊手崔伊騰納（Trea Turner）也成為自由球員，兩隊都有新的難題要解決。