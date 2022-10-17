台積電熊本廠如火如荼興建中，日本經濟產業大臣西村康稔16日赴現場視察，這也讓台積電熊本廠的真面目跟著曝光，西村康稔受訪時強調，日本政府支持當地發展半導體產業，後續人才培育計畫也會給予支援。

台積電攜手日本索尼在熊本縣菊陽町設立半導體工廠，主要以22及28奈米特殊製程為主，未來也可能提供更高性能的12奈米至16奈米製程，工廠設施預計明年下半年完工，2024年量產。

西村康稔視察建廠狀況後，在個人推特上表示，「工廠進度以前所未有的方式推進，半導體供應鏈需要跟志同道合的國家合作，與台灣、美國聯手可以相得益彰，實現一個投資、創新及收入的良好循環，共同致力於半導體產業穩定。」

NHK報導，西村康稔承諾支持半導體產業的人才開發，並給予熊本廠相關協助，此前，西村也與熊本縣知事蒲島郁夫在當地進行會談，預計在熊本大學開設專門學程，開發半導體人才。

台積電上周法說會，總裁魏哲家也表示，美國AZ廠、日本熊本廠持續按照進度進行，南京28奈米擴產也照進度推進，但高雄廠原先以N7及28奈米為主，28奈米照進度，N7製程略有調整。