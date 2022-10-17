便秘會讓人體累積毒素，因此民眾都關心自己是否有便秘情況，常疑惑沒有每天排便就是便秘、有便意但總覺得上不乾淨是否就是便秘？營養師表示，因為為便祕是一個主觀性的表徵，若懷疑是否有便祕，可參考6種排便不順的現象，若長達3個月以上，且出現2種以上的情況，就可能為便秘。

營養師吳映澄在其臉書上表示，因為便祕是一個主觀性的表徵，很多人自覺有便祕困擾，但其實排便的次數從一天3次到一週3次都算正常，若懷疑是否有便祕，可參考羅馬準則，參考6種排便不順的現象，若長達3個月以上，且出現2種以上的情況，就可能為便秘。

1. 排便時需要出很大的力氣 (頻率>25%)

2. 有體積過大或乾、硬的糞塊 (頻率>25%)

3. 有排便不完全的感覺 (頻率>25%)

4. 有阻塞不通的感覺 (頻率>25%)

5. 需要以手指幫忙解便 (頻率>25%)

6. 一周排便3次以下

除了次數之外，也可以從便便的形狀和軟硬度來觀察，正常的便便呈現土黃色的香蕉狀，過乾或過軟都不算正常，過乾可能是便秘，過軟可能是腹瀉，都需注意。

吳映澄並提醒，有排便不順暢的民眾，應每日補充至少2,000毫升的水分、增加膳食纖維攝取、避免久坐及增加身體活動量、養成固定的排便習慣、補充益生菌幫助腸道菌叢平衡等，都是能促進腸胃道蠕動的好方法