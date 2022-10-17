受豪雨影響，台北市內湖康樂隧道口昨（16）日邊坡土石崩塌、路樹倒塌，完全無法通行，還有其他大大小小的災情，但台北市長柯文哲卻在外縣市跑輔選行程，引起各界不滿。國民黨台北市議員游淑慧怒批，「會不會太瞎啊，感覺就像一個主治醫生把病人放下不管，然後說有住院醫生！」

連接北市大湖、東湖的主要通道康樂隧道，昨日因災情導致無法通行，台北市長候選人黃珊珊、陳時中及蔣萬安陸續到場勘災，瞭解現場狀況，為第一線工作人員打氣，最終在今日清晨6時57分搶通，但暫時限縮車道維持2線通車。

游淑慧昨日在臉書表示，黃珊珊放下競選行程去勘災，就證明了災害的重要性，幕僚更稱此舉證明她已具備市長能力，但柯文哲卻放下豪雨災情去輔選，還要黃珊珊幫忙緩頰，「該坐鎮勘災救災的，到底是現任市長，還是市長候選人？」

「是我們那裡搞錯了嗎？」游淑慧指出，先前錢櫃大火時，柯文哲人就在外縣市；此次豪雨成災，他又在外縣市，「會不會太瞎啊，感覺就像一個主治醫生把病人放下不管，然後說有住院醫生」。