大陸富商汪小菲與大S（徐熙媛）在2021年底宣布離婚，結束10年婚姻後感情生活各自精采，但汪小菲仍不時會做出意外之舉讓網友相當傻眼。日前網路上便出現一個疑似汪小菲旗下的工作帳號「蘭姐好物甄選」，貼文除了都是替汪小菲產品做宣傳外，近日還在貼文中爆出大S已懷孕3個月，掀起網友熱烈討論。

有網友發現，用戶為「蘭姐好物甄選」的帳號，從自我介紹中可以看出內容與汪小菲及張蘭母子有密切關係外，裡面的貼文也全都是替汪小菲所經營的酸辣粉品牌推廣宣傳，貼文下方還不忘貼出商品購買連結，讓不少人懷疑這是汪小菲旗下的工作帳號。

不過在昨日所公開的影片中，一開頭便是大S與現任老公具俊曄的親密合照，後半段則是出現汪小菲吃酸辣粉的畫面，但圖片上方竟用醒目的紅字寫著「大S被爆懷孕已經3個月，為具俊曄再度破底線」，接著下方還出現「汪小菲：我都心疼我自己，我就是一個賣酸辣粉的」、「網友：心疼汪小菲」等文字，讓不少人看到相當傻眼，認為這帳號為了宣傳品牌根本就是在消費大S，紛紛跳出來表示「這也算消費大S了吧」、「他還給底下掛鏈接了」、「丟死人了，離婚還蹭前妻熱度」、「太丟人了」、「但凡麻六記的帳號都有大S的新聞！本來不喜歡大S，但現在不討厭了」意外引起網友不滿。

事實上，早在7月時，大S的媽媽就曾親自出面回應有關大S懷第三胎的傳聞，他表示「怎麼可能，她都幾歲了，她現在的身體懷孕是無法負荷的」明確否認了傳聞，如今疑似汪小菲的帳號又貼出類似的造謠影片，也讓不少人相當反感。對此，王小菲並沒有對外說明，因此此帳號是否為汪小菲公司所擁有的，也引起部分網友質疑。

網路上出現疑似汪小菲的工作帳號替他的產品宣傳。（圖／微博）