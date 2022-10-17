曾連任6屆議員、前台中市議員楊永昌驚傳16日晚間過世，地方訝異，因他的兒子楊啟邦已獲國民黨提名投入台中第一選區議員選舉，楊永昌的離世是否可能衝擊楊啟邦選情，尚待觀察。
楊永昌出生於1951年，是紅派大老、前立委劉銓忠的妻弟，楊永昌在姊夫提攜下步入政壇，曾擔任大甲鎮代表、鎮代會副主席及4屆原台中縣議員、2屆合併後的台中市議員及台中市體育會祕書長等職務，後因議員選舉涉嫌賄選被判當選無效。
曾連任6屆議員、前台中市議員楊永昌驚傳16日晚間過世，地方訝異，因他的兒子楊啟邦已獲國民黨提名投入台中第一選區議員選舉，楊永昌的離世是否可能衝擊楊啟邦選情，尚待觀察。
楊永昌出生於1951年，是紅派大老、前立委劉銓忠的妻弟，楊永昌在姊夫提攜下步入政壇，曾擔任大甲鎮代表、鎮代會副主席及4屆原台中縣議員、2屆合併後的台中市議員及台中市體育會祕書長等職務，後因議員選舉涉嫌賄選被判當選無效。
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