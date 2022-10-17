新的一周到來，每個人的運勢都會出現不同轉變，命理專家曼樺老師在《旺好運》運勢專欄分析，本周(10月17日到10月23日)，各生肖運勢，事業運旺的有生肖狗、生肖羊、生肖鼠、生肖豬，財運節節高升有生肖狗、生肖羊、生肖豬，感情中發展順利則是生肖鼠、生肖羊、生肖豬，健康運提升的有生肖羊、生肖蛇、生肖豬。

【事業運前三名】

第三名：生肖豬

本周運勢水到渠成為第三名，你是團隊的核心，職場人際關係拿捏得宜，繼續努力抓商機。

第二名：生肖羊

本周運勢漸漸上向，為第二名，工作上的忙碌很有勁，似乎也看的到收穫，時間控制與成本，是切確要遵守的。

第二名：生肖鼠

本周運勢終於轉旺，恭喜同為第二名。心想事成，無論工作，人際關係都順心進展。

第一名：生肖狗

本周運勢超級旺盛，為第一名。期待已久的案子終於執行，建議必須天時地利條件都成熟後，考量當下現實條件。

【財運前三名】

第三名：生肖豬

本周財運提升，掌控大權的你，必須謹慎計畫用錢，如能順利完成，可以節省不少成本，等同利潤。

第二名：生肖羊

正財運與偏財運同時提升的一周，終於緩解了未來關於支出費用的分配不均問題，也能正當的理財配置。

第一名：生肖狗

本周財運貴人提拔，靠自己本身多年專業技術，靠一直相伴的兄弟團隊，有福同享，有錢同賺。

【感情運前三名】

第三名：生肖豬

愛情運上升，秋天浪漫的時節，單身女性內心正散發著濃烈的感情，吸引人的魅力，展開一場戀情。

第二名：生肖羊

單身愛情運開展，努力增加生活的樂趣，期待異性緣開始好轉，能告別枯燥乏味的單身生活。

第一名：生肖鼠

本周與情侶之間如膠水般緊緊黏靠在一起，感情迅速激增，非常甜蜜，規劃中的年底旅遊，也是婚前性格的最終考驗。

【健康運前三名】

第三名：生肖豬

健康運提升，自律的生活一定要吃早餐，並乾溼搭配，粗中有細，才能順應腸胃的消化。

第二名：生肖蛇

健康運還不錯，壓力是肌膚衰老的一個不可抗拒原因之一，精油，淋巴穴位按摩能舒緩身心，預防老化。

第一名：生肖羊

健康運不錯，放鬆的唯一方式，就是去做個SPA，或是在家泡個SPA水療，好好愛自己，才能愛烏及屋，關愛家人。