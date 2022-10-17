受尼莎颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，北台灣連日降下豪大雨，昨（16）日甚至傳出土石流、淹水、山崩等災情。港媒《中評社》分析指出，此次綠營謹慎應對災情，就是因了上次台東地震的教訓，且知道支持度已經探底，不能再大意了！

《中評社》評論今指出，此次民進黨反應快速，是有鑑於918地震時，總統蔡英文還在南投為同黨縣長、縣議員候選人輔選，「甚至對民眾講話的影片都還有民進黨候選人站在一旁」，同時蔡與行政院長蘇貞昌在災害應變中心時，未與花蓮縣長徐榛蔚與台東縣長饒慶鈴連線了解災情，「不只縣市首長痛罵，連民眾都認為蔡、蘇根本不關心非黨籍首長的執政縣市」。

因此評論直言，這次民進黨學聰明了，尤其現在選情低迷之際，蔡、賴、蘇三人紛紛取消週末輔選行程，就是擔再度被民眾痛批「只顧選舉不顧人民」。其指出，台北市長柯文哲在豪雨期間仍持續在南投輔選，早已因應變快速的而有底氣的民進黨自然不會放過批評的機會，同時民進黨台北市長候選人陳時中也冒雨到內湖勘災，就是希望利用這一波災情，為選舉加分。

最後評論直言，距年底選戰只剩一個多月，「討厭民進黨的氛圍」正慢慢往上累積，甚至連過去力挺綠營的前中研院長李遠哲都公開批評蔡英文，以目前氛圍而言，民進黨幾無可對其正面形象加分的事項，若災害發生還在分藍綠，或反應緩慢，就可能再丟失支持度，「民進黨知道支持度幾乎探底，已經不能再大意」。