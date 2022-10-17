根據投信投顧公會統計至最新8月底，國內高股息產品多元，除有6檔高股息ETF外，高股息基金亦達7檔，包括新光、野村、元大、國泰、富邦等投信，均推出台灣高股息基金搶市，儘管下半年來台股跌跌不休，但以「價值投資」為理念的台灣高股息基金，今年以來的總受益人數只增不減，投資人數已達77萬9107人，市場買氣不受台股低迷影響。

為何高股息蔚為當今投資主流? 新光投信表示，2023年市場變數多，國際政經主導全球市場，在通膨、升息與經濟衰退陰霾揮之不去，預估第四季台股行情震盪，尤其是面對2023年的投資環境，投資心態宜謹慎操作，如果投資人擔心承受股市波動風險，長線佈局台灣高股息基金，除享受高配息優勢，基金更能主動掌握台股低點進場契機。

新光臺灣高股息基金經理人南震杰表示，2023年主動型高股息基金表現空間大，由投資團隊基本面選股操作及嚴謹風控，投組標的均是千挑百選，網羅一籃子經營績效優異、財務體質強健，能抵禦2023年全球景氣下滑的高品質、高股息兼顧的成長股，預估第四季台股仍遇總經逆風，大盤維持大箱型整理格局下，投資人若定期定額佈局台灣高股息基金，可以定期佈好股建部位，抵禦股價波動風險，順勢拉高投資勝率，增添中長期獲利契機。

南震杰認為，第四季市場聚焦台股重點，將是美國聯準會未來兩次的升息路徑，美國通膨變化、美國重量級企業獲利與明年展望，加上俄烏戰爭中的普丁態度等，主導第四季及明年全球金融市場表現，特別是2023年全球經濟下滑，國內上市櫃企業獲利，恐不若往年強勁，若投資人僅是單純存股，佈局之前宜停看聽，包括掌握個股獲利數字、股息配發政策等基本面變化，應該更審慎因應，穩健佈局。