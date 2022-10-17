颱風尼莎帶來豪雨，台北市內湖區康樂隧道口驚傳邊坡土石及路樹崩塌滑落，雙向封閉通行中，由於現在正值選舉期間，無黨籍台北市長候選人黃珊珊、民進黨候選人陳時中、國民黨候選人蔣萬安也接連到場關心，台北市長柯文哲則取消2項南部輔選行程，前往勘災並下令明早8時前搶通。

黃珊珊晚間近7時在民眾黨議員參選人陳宥丞陪同下抵達現場，她也在臉書發文呼籲大眾，內湖康樂隧道口的土石滑落導致無法通行，而台北市山區的累積雨量已達超大豪雨等級，期望各位朋友出門一定要多加留意自身安全。

而陳時中也取消晚間所有行程，先於6時40分到大湖公園勘災，於7時許和民進黨議員候選人王孝維、李建昌一同前往康樂隧道，他也在臉書發文指出，豪雨傾盆一整天，大家辛苦了，提醒外出的朋友一定要特別注意安全，希望所有市民都能平安。

蔣萬安隨後也在議員參選人李彥秀，以及議員李明賢、吳世正陪同下，於9時許趕赴康樂隧道勘災。他表示，他也與工務局討論搶修進度，工務局會盡快清除滑落的土石、也會堆沙包、蓋帆布，避免土石繼續滑落，希望加速恢復通車。且他也向深夜還在參與救災及搶通的相關市府人員道謝。