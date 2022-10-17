颱風結合東北季風的共伴效應，為大台北地區帶來致災豪雨，因基隆河、新店溪水位暴漲，堤外便道幾乎全數封閉，大量通勤族被迫轉往市區道路，造成新北今天上午上班時間大塞車，通往台北市的忠孝橋，幾乎動彈不得，全面崩潰！

有民眾向《中時新聞網》反映，搭上公車後「就不太會動了欸」，眼看上班就要遲到了，被迫在公車上打電話求救；也有人直接下車，轉搭其他交通工具。

據指出，忠孝橋往台北方向大塞車，一路回堵至三重、新莊，行經附近的民眾最好趕快繞道。