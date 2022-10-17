陸股3檔正向ETF元大上證50(006206)、元大MSCIA股(00739)、富邦中証500(00783)逆勢上揚。中共總書記習近平16日在二十大報告中展現他將長期執政的強烈意圖。習近平在報告中宣揚其執政十年，帶領中國大陸經濟實現「歷史性飛躍」，GDP從人民幣54兆元增至114兆元，穩居世界第二位，並成為140多個國家和地區的主要貿易夥伴，貨物貿易總額居世界第一。

富蘭克林證券投顧表示，中國受防疫封控與房地產危機等問題影響，導致經濟復甦時程遞延，甚至可能提高中國財政可持續性風險，摩根士丹利先前預估防疫與地產問題，將導致今年中國財政缺口達四兆人民幣之多，而中國政府財政迅速惡化可能推動官方於2023年調整動態清零政策。

中共二十大會議後，中國官方可能會祭出更為積極的政策措施來提振信心，雖然可預期經濟成長將會出現一定程度的放緩，但中國官方政策工具仍將支撐經濟不致完全脫軌。符合政府長期目標的領域提供較多投資機會，例如共同富裕將擴大可支配所得總規模並支持社會福利，對許多消費品與服務而言，較低位階的城市仍是尚未開發的巨大市場，而綠色發展、有序減碳以避免對經濟成長造成干擾，推動中國企業在新能源車乃至太陽能產業的供應鏈中，確保全球領先地位。