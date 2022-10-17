韓國主要網路服務平台Kakao於17日表示，前兩天發生的火災雖一度造成大規模網路服務中斷，但對本身的財務實質影響卻相對有限。

當地時間15日下午，首爾以南郊區SK集團資料處理中心發生大火，在伺服器受創下，Kakao旗下包括通訊聊天以及線上支付等相關業務全部當機，有些甚至超過10幾個小時都還無法使用。

同時，以上事故也驚動韓國總統尹錫悅，認為KakaoTalk長時間無法恢復正常化，對當地民眾極度不便外，嚴重的話還會衍生出國安問題。17日韓股交易時，大火利空的消息讓Kakao集團股價一度暴跌9.5%，並來到2020年5月以來最低。

根據Kakao在8月統計，即時通訊應用程式KakaoTalk在韓國擁有至少4700萬活躍用戶，基本上已算韓國人幾乎都在使用。同時，在全球各地也有超過5300萬戶數。

這場祝融之災除了Kakao用戶權益受損外，也造成韓國另一個網服大廠Naver發生當機事件。不過跟同業Kakao比起來由於受損範圍比較有限，17日跌幅也比較小在3%左右，再加上搶短買盤進駐，股價也一度回到平盤附近。