英國新任財政部長杭特(Jeremy Hunt)周日指出，將承擔政府稅收和支出計畫的責任，以重新贏取英國經濟的信譽；他並表示，首相特拉斯(Liz Truss)仍負責這個國家。

周日英國的媒體充斥著特拉斯即將下台的報導。

首相特拉斯在上周五任命了杭特為新任財政部長，解除了夸騰(Kwasi Kwarteng)的職位，並放棄了減稅計畫的關鍵部分。目前首相所屬的保守黨和金融市場都對特拉斯的執政能力失去信心。

前財長夸騰在9月28日宣布了一系列沒有資金來源的減稅計畫，自此以來，投資人大量拋售英國國債。其連鎖效應，迫使英國央行(BoE)採取緊急干預和購債措施，以保護養老基金，並推高了抵押貸款成本，加重了英國的財政壓力。

就連美國總統拜登(Joe Biden)在近日也批評特拉斯最初的經濟計畫是個錯誤。

杭特在周日的新聞訪問中表示，「我所要做的，是對市場、全世界和甚至電視機前民眾展示，我們可以合理的核算我們稅收和支出計畫的每一分錢」。

杭特推翻了前任財長的以減稅來刺激成長、以及支付公共支出的計畫；杭特並表示，將採取進一步措施，包括收緊支出以及提高部分稅收。

財長也表示，雖然他希望保留政府先前承諾的部分減稅計畫，但是會考量到收支平衡問題。

此外有媒體報導，新財長將推遲原先的所得稅率下調計畫。