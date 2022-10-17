集保結算所表示，「集保e手掌握」App開通戶數日前已正式突破350萬，未來將持續精進服務、強化用戶體驗，將「股利發放電子化通知」（eNotice）優先納入新功能開發項目，以數位化方式接收和保存相關通知訊息，推動無紙化並呼應ESG風潮。

集保結算所日前展開用戶需求調查，結果顯示，高達63％的受訪用戶最想要的功能，為股東會及股利發放等股務訊息透過電子化方式通知。延續以用戶需求為中心設計服務的理念，集保宣布將「股利發放電子化通知」（eNotice）優先納入開發項目。

集保表示，待eNotice功能開發推出後，投資人屆時可透過「集保e手掌握」App收到個人化的股利發放推播通知，包括股利發放日、股利計算、實領金額等資訊，以數位化方式接收和保存相關通知訊息，推動無紙化並呼應ESG風潮。

透過此次調查亦發現，多數用戶表示「集保e手掌握」提供的一站式資產整合服務，有效解決用戶管理紙本存摺與檢視不同帳戶不同資產的痛點。另外，「連結銀行」服務也深受用戶肯定，隨著9月5日再新增納入臺企銀，使上線合作銀行增至14家。

集保結算所副總經理陳光輝指出，「集保e手掌握」App自2017年上線迄今，開通數已突破350萬戶，新開戶申請比率高達86％，對集保而言是肯定也是責任。此次透過滿意度調查深入瞭解用戶需要，優先將eNotice服務納入規畫，未來將持續精進服務品質。