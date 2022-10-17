為擴充國際學校量能、推動雙聯學制並落實僑校間的交流工作，教育部國教署自111學年起推動國內高中選讀外僑學校學分，並率先委由新竹美國學校開設「環境科學數位AP課程」，提供多所高中學生全英語環境科學授課內容。

AP課程即大學先修課程，由外僑學校-新竹美國學校經過認證之外師授課，全程採全英語沉浸式教學。教育部說，本次開辦的「環境科學數位AP課程」，係教導學生運用科學原理、科學概念及科學方法，了解人類與自然世界的相互關係，目前包括台北市中正高中、嘉義高中、基隆高中及新竹女中等校學生都可線上選修。

AP課程學術程度與大學一年級無異，學生修課期滿即可取得新竹美國學校頒發的修業證書，並經考試取得大學先修學分，不僅豐富學習履歷，更有助參與學生未來順利銜接國外大學。

新竹美國學校校長Darin Murphy表示，非常高興能夠開設由Kloppers老師教授的AP環境科學線上課程，提供台灣高中生選修，尤其地球正受到氣候變化影響，同時也讓台灣學生們能夠體驗外僑學校課程的一個絕佳機會。

參與計畫的中正高中校長江惠真表示，2018年該校開始與美國當地高中推動雙聯學制，同時開始教授AP課程，並於今年暑假透過國教署進行相關計畫導入，開設了AP環境科學的課程，學生受益良多。

教育部國教署期望藉由高中與外僑學校交流合作之情形並辦理說明會，邀請更多外僑學校參與，逐年輔導並鼓勵其踴躍參與，並持續投入資源，擴充國內高中與外僑學校合作量能，厚植學生英語力及提升國際競爭力。