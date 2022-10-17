女星慈妹是富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員，有著激似周子瑜的明星臉和深藏不露的好身材，被粉絲封為「小周子瑜」，深受球迷的喜愛。日前她第一次登上《綜藝玩很大》，首次穿比基尼驚喜同框樂天女神琳妲，峰峰相連的畫面，狂吸2萬粉絲點讚朝聖，直喊：「如此波濤洶湧！」

慈妹昨(15日)在IG貼出比基尼的泳池自拍照，照片中，她穿著細肩帶藍色比基尼，低胸裝洩出傲人雪波，更擠出深邃T字事業線，牛奶色肌膚和直角肩也在鏡頭前零死角展示，身體附著的小水珠，使慈妹增添濕身性感的誘惑。下一秒她則合體樂天女神琳妲，2人穿著一紅一藍的比基尼，用上圍撞向彼此，似乎在比誰的尺寸更巨，超兇猛畫面讓粉絲看得吞口水。

慈妹合體琳妲秀出峰峰相連的養眼畫面。(圖/慈妹 IG)

辣照一經上傳後，藝人KID被兇到，只留了1字「扯」，一起拍合照的琳妲則讚聲不斷，小鐘更留言「很喜歡多多稱讚別人是美德這句話！」，其他網友則猛誇：「這是什麼魔法」、「慈妹太猛」、「今天第一讚就獻給妳的超大」、「這特寫很可以」、「太近有點頭暈」、「這對D級彈力球過份了吧」、「這樣太危險」、「我要放鞭炮」、「大家快來見上帝」、「無法不注意」。