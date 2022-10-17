美國拜登政府近期宣布擴大對大陸晶片出口管制，並限制美籍公民及永久居民任職大陸半導體企業，直接命中大陸科技業要害。根據華爾街日報調查，有43名美籍高層在16家大陸上市半導體企業任職，他們陷入在大陸工作或美國國籍二擇一的兩難情況。

拜登最新禁令同時禁止美國人員協助大陸研發或製造先進晶片，除非取得許可。報導指出，美國罕見採取讓業界措手不及的舉動震驚市場，商業諮詢公司Control Risks駐華盛頓特區的全球風險和情報主管Dane Chamorro警告，拜登政府限制陸企接觸美國人才的做法，命中大陸科技業要害。

報導比對公司文件和官方網站後，發現在16家上市的大陸半導體公司中，至少43名高層是美國公民，而且這些人在公司身居要職，擔任執行長、副總裁或董事長，他們在前往大陸晶片公司工作前，幾乎都曾在矽谷當地的晶片生產公司或半導體設備公司效力，有些人是因北京政府2008年啟動「千人計劃」後被吸引到大陸工作。

半導體業者透露，對許多擔任陸企高層的人員來說，美方新規定可能將迫使他們在事業或美國公民（或永久居留權者）身分間抉擇。值得關注的是，美國新禁令也可能影響在美陸企的員工，像是大陸儲存型快閃記憶體龍頭長江存儲在加州聖塔克拉拉設有辦事處，也恐受到衝擊。