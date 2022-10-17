資深女星崔佩儀昔日出演《花系列》走紅，在劇裡演活壞女人的形象，令觀眾印象深刻，與圈外老公Sam育有一子貝克宇，如今丈夫兒子都在美國，她隻身留在台灣，過著「偽單身」的生活。近日她在臉書透露相隔1年4個月的丈夫回來台灣，曬出感情恩愛的照片，閃瞎一票網友。

崔佩儀10月初發文，老公Sam此次返台將陪伴她一個月，夫妻倆難得放下所有工作，到桃園大溪度假，從她貼出的照片中，可見到她身穿紅色圓點洋裝，雙頰紅潤顯得氣色很好，與老公甜蜜手牽手，記錄夫妻難得相聚的日子，她也不忘寫下：「珍惜每個當下」、「珍惜兩個人的約會」等感人的話語。

現年57歲的她近年過起「偽單身生活」，時常曬出一個人的身影充分享受生活，即使形單影隻也過得非常快樂。最近崔佩儀難得連曬幾張夫妻閃照，網友輪番留言「心善最美，很羨慕崔小姐夫妻倆的感情，人生之樂」、「看你很幸福就很高興，也祝福你們一家人闔家平安」、「So sweet」。

崔佩儀今年6月曾飛美國與老公Sam和兒子貝克宇團聚，相處一個月後已在7月時返回台灣，卻被兒子宣布「獨立宣言」，對方告訴她生活不要圍繞在自己和爸爸打轉，讓她聽到當下頗感失落，不過也由於這段話，讓她笑稱決定把握時間安排自身的生活，否則4年後兒子畢業、老公退休，又將重新忙碌起來。