台中市政府地稅局提出「地方稅加計利息分期繳納辦法」，為六都首創。(中市府提供)

因應疫情衝擊民眾經濟，為降低各行業負擔，台中市政府2年來推出「紓困九箭」及「紓困十方」稅捐緩繳措施，現考量許多民眾經濟仍未恢復，憂心有繳稅意願卻無能力者可能遭強制執行，市府地稅局再提出「地方稅加計利息分期繳納辦法」，為六都首創，已通過市政會議審議，最快11月實施。

地稅局長沈政安表示，台中市過去因2016年公告地價大漲、2年多來疫情衝擊等，分別制定「不加計利息」之「地方稅延期或分期繳納辦法」及「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響地方稅延期或分期繳納處理措施」，盼減輕民眾繳稅壓力與負擔，但考量仍有部分民眾無力一次繳納稅捐，去年底即積極研議加計利息分期繳納相關辦法。

沈政安強調，民眾如果未按時繳稅，除了會被加徵滯納金，還可能遭移送行政執行機關強制執行，得不償失，為了避免真正無力一次繳稅的民眾發生這種情況，特別制定「地方稅加計利息分期繳納辦法」，在六都中率先通過，目前已送法制局審查中。

地稅局說，包括使用牌照稅、房屋稅、地價稅及印花稅都適用「加計利息分期繳納辦法」，若個人應繳稅款在50萬以上、營利事業在100萬元以上或屬中低收入戶、領取醫療補助、急難救助、失業給付、職業訓練生活津貼及因減班休息、營利事業銷售額減少30％以上等情況，可依不同稅額級距、分2至36其繳納，利息則依照中華郵政定期儲金固定利率計算。