受到美股上周五下挫拖累，台股今早開盤後再重挫逾200點，台北外匯經紀公司新台幣匯價，也在開盤後30分鐘內貶破32元，最低匯價為32.015元，貶值1.31角，再創5年半新低匯價。

匯銀指出，上周外資主要仍偏向匯出，加上受到亞幣普遍走跌影響，今早新台幣貶盤中貶破32元。短期來看，美國CPI數據高於預期，密大通膨預期也持續上升，市場對於Fed加大升息幅度預期湧現，料美元將持續走升，台幣則承壓走貶。市場預期10月美國CPI年增率為8.1%，僅會小幅下滑，核心CPI年增率為6.7%，可能再創新高；展望未來，雖然商品價格將持續降溫，然颶風推升食品價格、國際油市供需趨緊、薪資與租金壓力仍高，年底前CPI都不會出現明顯的降溫趨勢，即便到明年中，CPI年增率也只會降至5%左右。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，本週起市場關注焦點將聚焦美股超級財報週開跑，上週五先由摩根大通、摩根士丹利、花旗銀行等重量級金融股打頭陣，本週由網飛、IBM、特斯拉等大廠財報接棒登場，而蘋果等科技重量級龍頭股則將於10月底登場，屆時這些指標龍頭的財報與市場展望將左右股價走勢與市場投資信心，而目前全球仍以美股走勢為指標。