Memphis Grizzlies forward Brandon Clarke has agreed on a four-year, $52 million contract extension, his agents Mark Bartelstein and Andy Shiffman of @PrioritySports tell ESPN. pic.twitter.com/9MsE6EVip9 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 16, 2022

搶在聯盟官方提前續約截止日前夕，《ESPN》權威記者沃納洛斯基17日爆料，灰熊已經決定跟陣中年輕防守悍將克拉克完成4年5200萬美元續約，代表他至少會待在灰熊效力到2026-27年球季結束為止，畢竟他在上季的優異表現早已證明應有實力。

現年26年的克拉克，是灰熊2019年選秀第21順位選來的新秀，隨即在2019年夏季聯賽包辦MVP與冠軍賽MVP雙料頭銜，他屬於運動能力極強的大前鋒，無論在爭搶籃板或籃框附近終結能力都很出色，甚至還可以在小個陣容戰時擔任中鋒。

儘管克拉克上季場均10.4分、5.3籃板的數據並不顯眼，他卻擁有高達6成44的投籃命中率，且替灰熊禁區板凳陣容帶來不小作用，所以灰熊才會搶在提前續約截止日之前，把他的續約動作完成，接下來就可以期待他在新球季能有怎樣表現。

沃神也報導到，灰熊在過去兩年期間先後完成莫蘭特、亞當斯、傑倫傑克生、康查爾、克拉克等人的續約動作，球隊未來的穩定性已經無須擔憂，或許很有機會挑戰爭奪總冠軍，畢竟他們上季季後賽要不是莫蘭特提前傷退，確實具備威脅勇士實力。