英國首相特拉斯（Liz Truss）上任6周稅務政策2度大轉彎，導致市場信心下滑，民調直直落。如今保守黨內部醞釀逼宮，英媒引述消息人士透露，有超過100名保守黨議員已準備好遞交不信任信，最快本周逼走特拉斯，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）有可能成為接替她的人選之一。

英國首相特拉斯（Liz Truss）會在本周被趕下台嗎？

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，特拉斯政策連續大轉彎引發民眾不滿，保守黨議員布朗特（Crispin Blunt）昨（16）日率先發難，公開要求特拉斯下台。他說：「她必須現在下台，因為她不能贏得或維持同事的信任，更不用說大眾及嚴厲的媒體。」至今已經有3位保守黨議員公開要求特拉斯走人。

《每日郵報》引述消息人士指出，保守黨內正在試著策動本周推翻特拉斯，至今已經有超過100名保守黨議員準備好將對特拉斯的不信任信交給保守黨「1922委員會」（1922 Committee）主席布雷迪（Graham Brady）。1922委員會專門籌畫黨魁競選事宜。

保守黨議員將施壓布雷迪，要求他告訴特拉斯「她的時間到了」，或者改變保守黨規則，能對特拉斯立刻進行不信任投票。根據保守黨現行規範，不論有多少議員遞交不信任信，新黨魁上任一年內都不能被挑戰。

除了黨內議員集體投下不信任票，部分年輕閣員也在私下討論、協調辭職潮，如同當初前首相強生（Boris Johnson）被逼下台時，數十官員接連丟辭呈走人。

其中一名參與逼宮討論的議員表示：「她已經失去了市場信任，她也在失去支持，我們必須盡快止血。同事間強烈希望這件事結束－大家想要這周就完成。」

據信布雷迪並不願意現在就逼特拉斯下台，希望再給她及新任財政大臣韓特（Jeremy Hunt）一些時間。

Ben Wallace seen as possible contender to replace Truss as Tory leader https://t.co/rZtMonfLEq — Guardian news (@guardiannews) October 16, 2022

如果特拉斯真的被逼下台，英國《衛報》（The Guardian）指出，52歲的國防大臣華勒斯有可能成為接替她的人選之一。除了華勒斯，在夏天黨魁投票中輸給特拉斯的前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）也相當受歡迎，另外還有前國際貿易副大臣摩丹特（Penny Mordaunt）。