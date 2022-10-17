克里米亞大橋被炸 普丁說烏克蘭進行恐怖攻擊

俄軍久攻烏克蘭不下，最近因克里米亞大橋被炸，俄羅斯總統普丁下令猛烈轟炸烏克蘭各地報復，引發世界各國譴責，而英國前軍情六處處長楊格爾（Alex Younger）說，這位俄羅斯強人會在「適當時間」被取代。

不過，據《商業內幕》（Business Insider）16日報導，楊格爾警告，雖然各方希望普丁下台，但取代他的人很可能更極端。

楊格爾稍早在接受BBC「新聞之夜」（Newsnight）節目專訪時被問及，普丁會不會被推翻時說，他正陷入被擁護者包抄的危險。那些身為他支持者基礎的民族主義，甚至法西斯主義右派如今痛批他，說他做得不夠多，也不夠強硬。

楊格爾說，希望他下台的人要很小心，而他個人認為，那在適當的時機會發生，他將被取代，但會被右翼的批評者取代。有好些報導說，普丁的圈內人可能開始反對他。

另一方面，《衛報》（The Guardian）上周報導，俄羅斯《新聞時報》（News Times）編輯阿爾巴茨（Yevgenia Albats）說，普丁身邊的菁英中，約有70%反對攻打烏克蘭。