青鳥互娛宣布取得《Gran Saga》台港澳代理權，正式命名為《Gran Saga：格蘭騎士團》，並預計將於近期發行跨平台（Android / iOS / PC）繁體中文版本。《Gran Saga》是前《七騎士》團隊組成的韓國工作室NPIXEL所開發的人氣手遊，曾在韓國創下事前預約2天內就突破100萬人次佳績。官方也同時宣佈事前預約正式啟動，完成預約註冊活動資格玩家即可獲得限定版夢幻時裝「格蘭年華」、格蘭武器與神器，分享再加碼抽最新iPhone14 Pro、Apple Watch 8、遊戲主機PS5、Switch Lite、Steam Deck等豪華大禮！

日韓殿堂級3A大作匠心打造沉浸式感官盛宴

《Gran Saga：格蘭騎士團》以機械文明與奇幻世界觀混合的故事背景，描述騎士團主角們為解除巨龍施加在王國的詛咒，而踏上冒險旅程的故事。遊戲採用Unreal Engine 4製作、全3D渲染動態模組打造日韓3A大作，由《Final Fantasy》製作人「天野喜孝」擔任美術總監，以及日本知名遊戲作曲家「下村陽子」打造遊戲配樂BGM及主題曲，同時邀請日本頂級聲優陣容進行配音，高達三百萬字遊戲劇本及一千小時遊戲配音打造沉浸式劇情，透過探索遊戲章節，玩家將抽絲剝繭揭開失憶少女與埋藏在主角間記憶深處的秘密。

《Gran Saga：格蘭騎士團》龐大壯闊的世界觀與沉浸式劇情，將帶给玩家新時代RPG體驗。（圖／業者提供）

官方釋出《Gran Saga：格蘭騎士團》最新宣傳影片，遊戲特色玩法搶先看。

首款3A Lite大世界多元化RPG遊戲 多元策略養成搭配超樂趣

《Gran Saga：格蘭騎士團》為首款3A Lite大世界多元化RPG遊戲，在龐大交織的世界觀中融合了RPG、卡牌、MMO等多元化玩法。遊戲中，玩家可收集各種屬性的多元角色，獨創多人小隊自由操控玩法，騎士們可享受RPG戰鬥及培育角色之樂趣；透過收集超過千種可讓主角外觀變身為少女或傳說英雄的「格蘭武器」及「神器」並培養特殊羈絆後，可施展出有如燃燒靈魂般的獨特招式技能，而不論是單人PVP競技，或是與好友一同合作挑戰來自各種巨大艱難的BOSS競技試煉副本，隨著關卡搭配來調整武器及神器組合策略，能開啟更多的玩法變化，也將帶給玩家前所未有的跨時代3A Lite冒險風格！

《Gran Saga：格蘭騎士團》融合RPG、卡牌、MMO等多元化玩法，隨著副本難度調整武器及神器的組合策略，將帶給玩家更多樂趣。（圖／業者提供）

《Gran Saga：格蘭騎士團》超過千種格蘭武器及神器可任意搭配，裝備後可改變角色外型，並施展華麗的獨特招式。（圖／業者提供）

裝置跨平台互通遊玩 隨時體驗3A Lite的實際臨場感

在手遊體驗上首次啟用「3A Lite」一詞，官方也進一步提供說明，3A級遊戲大作在PC電腦上遊玩，玩家可得到更完整、更純粹的沉浸體驗，卻有移動不便之苦，而手機或平板體驗則有較高的自由度，卻常常被迫犧牲細節質感。遊戲商致力提供玩家平衡「3A遊戲質感」與「便於攜帶、隨時隨地暢玩」的手遊體驗，「3A Lite」概念便由此而生。《Gran Saga：格蘭騎士團》上市將同步發布Android / iOS / PC三端版本，未來更計畫推出MAC版本，玩家將可隨時在電腦手機跨平台互通遊玩，打破裝置限制，暢玩殿堂級大作從此輕鬆無設限。

《Gran Saga：格蘭騎士團》打破裝置限制，隨時體驗3A Lite跨平台互通遊玩。（圖／業者提供）

《Gran Saga：格蘭騎士團》以UE4引擎打造奇幻科技世界，玩家可體驗前所未有的高品質遊戲畫面。（圖／業者提供）

《Gran Saga：格蘭騎士團》精緻流暢、氣勢磅礡的動態畫面，能夠充分展現華麗細緻的戰鬥及美術風格。（圖／業者提供）

《Gran Saga：格蘭騎士團》身繫重重謎團的失憶少女賽莉雅德，是遊戲主要靈魂人物之一。（圖／業者提供）

《Gran Saga：格蘭騎士團》男主拉爾森與女主賽莉雅德驚心動魄的相遇，就此揭開波瀾壯闊的冒險旅程。（圖／業者提供）

《Gran Saga：格蘭騎士團》遊戲中以精緻的全3D 渲染動態模組呈現，同時使用Live 2D 技術展示各角色的故事。（圖／業者提供）

事前預約啟動，送六套「格蘭年華」限定時裝、再抽iPhone14 Pro、PS5、Switch Lite、Steam Deck！

即日起，依照事前預約頁面說明完成預約的玩家，將有機會獲得六套「格蘭年華」時裝。「格蘭年華」是專為台港澳玩家所推出的限定時裝，玩家只能透過參加事前預約活動取得，未來也不會在遊戲商城上架販售，值得珍藏。而隨著預約人數增加，參與的玩家將可逐步獲得格蘭武器、神器、防具、免費抽卡次數、金幣、元素石、冰藍聖果、深淵入場券、討伐入場券等豐厚獎勵，分享再加碼再抽最新iPhone14 Pro、Apple Watch 8、PS5、Switch Lite、Steam Deck等豪華實體大獎。欲了解更多詳情及活動資訊，請持續鎖定官方粉絲團。

《Gran Saga；格蘭騎士團》商城買不到的限定時裝「格蘭年華」共有六套，玩家只能透過參與事前預約活動取得，限量珍貴！（圖／業者提供）

《Gran Saga：格蘭騎士團》除豐富虛寶外，分享事前預約活動還有機會獲得iPhone14 Pro、Apple Watch 8、PS5、Switch Lite、Steam Deck等實體大獎。（圖／業者提供）

※遊戲資料

遊戲名稱：《Gran Saga 格蘭騎士團》

語言版本：繁體中文版

遊戲平台：Android、iOS、PC