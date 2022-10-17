很多人感嘆存錢比賺錢難，就像俗話所說的「生吃都不夠，還拿去曬乾」，一般月光族的問題，除了進帳有限之外，更重要的是花錢慾望強過於存錢的念頭，如何讓自己克制用錢，才能順利存到錢，《科技紫薇網》運勢專欄指出生肖豬、生肖虎、生肖兔、生肖羊，不用極端的手段就無法存錢，需要朋友或者自己的強大約束力，才有辦法維持自己的存款。

▍生肖豬

容易對自己寬容，加上耳根子軟，看到身邊朋友吃喝玩樂，就會心動的想參加，雖然內心有些罪惡感，但是你很快就會說服自己先去享受當下，等到回家看到錢包時，才想起未來的第一桶金恐怕又要遙遙無期了，你唯一的希望就是仰賴朋友或銀行定期存款了。

▍生肖虎

今生彷彿跟錢有仇，既然把它留在身邊又換不來快樂與滿足感，倒不如花掉比較實在，正因為特別信奉及時行樂，覺得辛苦工作之餘，怎麼能不好好慰勞自己一番，所以「存錢」就會是你最天人交戰的時刻，生肖虎若要存錢，需要仰賴無情又嚴格的強制性做法，因為好面子的生肖虎很難說出自己沒錢，另外一個方式就是由自己主動下定決心要存錢，用群眾的約束力來幫忙。

▍生肖兔

追求品味與精緻生活，對於流行趨勢又格外敏感，心中的惡魔時常戰勝天使，導致每月的生活費多半都會動用緊急預算，「存錢」的念頭雖然也曾出現，但執行上可說是相當敷衍，甚至有時還會借錢來維持想要的生活品質，強烈建議準備一個有鑰匙保險箱，平時有多餘的錢就往裡頭丟，鑰匙跟密碼則請家人彌封保管，存滿一年後，才能在家人陪同下打開，然後在家人監督下整筆轉做定存，這樣可以避免輕易打破撲滿的急切心態，更有打開金庫的那種期待感每日浮現在腦海中。

▍生肖羊

喜歡交朋友，又無法忍受看著別人豪邁的掏錢買單，所以出門在外花錢時特別快。即使現在疫情時刻，無處享受買單樂趣，內心的孤獨一樣能透過線上購物來獲得滿足，如此一來，成為存不了錢的重災戶，實在不足為奇，生肖羊尤其陶醉於刷卡的時刻，這不僅讓你容易淪落到負債的邊緣，談存錢更是徒勞無功，領到薪水後，先扣除生活費，就用無卡存款模式把錢全部存起來，才能置之死地而後生。