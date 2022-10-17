台股加權指數17日開低在12,988.83點，摜破萬三關卡，權王台積電（2330）開在400元關卡，勉力守住400元關卡，受到中美科技大戰衝擊，半導體類股再度成為重災區，台積電大聯盟及IC設計類股紛紛下挫，台股早盤指數跌幅擴大，大跌逾200點。

美股14日下跌，因通膨數據持續高漲，以及十年公債殖利率升至4％的影響。大型銀行股財報表現參差，摩根大通與富國銀行財報優於預期，摩根士丹利和花旗銀行財報則是低於預期。

道瓊工業平均指數10月14日終場下跌1.34％（403.89點）、收29,634.83點。

那斯達克指數下跌3.08％（327.76點）、收10,321.39點。費城半導體指數下跌4.46％（100.9點）、收2,162.3點。

元富投顧指出，台股13,700點整數以上壓力大，短線可來回操作，可布局已站上5和10日線強勢股。現階段選股，優先選擇打底股或第三季財報績優股。

在非電子部分，業績股和觀光股可觀察，包括榮運、晶華和長榮是觀察重點，目前呈現漸轉強，逢低買進原則。比特幣出現震盪，20,000美元附近觀察，美元指數112是觀察，目前震盪格局，未來續追蹤。

台股最重要的護國神山，台積電400元整數成短線多空，當先行指標，未來量能變化，將是本波觀察重點，5日均量達2,200億元以上，反彈才能持久。