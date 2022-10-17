汐止通往台北的堤外道路封閉，各地道路出現嚴重塞車。（翻攝自臉書社團「汐止集團」／李奇叡新北傳真）

有網友透露，公車坐半小時還無法過一站。（翻攝自臉書社團「汐止聯盟」／李奇叡新北傳真）

汐止通往台北內湖大塞車，有網友發文抱怨，在這種情況下，竟還有小客車違規停車。（翻攝自臉書社團「爆廢公社」／李奇叡新北傳真）

汐止警方表示，昨原指派15名員警及26名義交進行交通疏導，但因吉林街水門、江北橋及拱北橋等3處關閉，臨時計畫加派4名警力及4名義交，於現場引導用路人改道替代道路。（警方提供）

汐止警方表示，昨原指派15名員警及26名義交進行交通疏導，但因吉林街水門、江北橋及拱北橋等3處關閉，臨時計畫加派4名警力及4名義交，於現場引導用路人改道替代道路。（警方提供）

受尼莎颱風外圍結合東北季風影響，東部、北部迎來劇烈雨勢，由於今仍正常上班、上課，原本就受交通所苦的汐止居民，今早因通往台北的水門關閉，更是叫苦連天。據了解，汐止各條幹道「大打結」，交通近乎全面癱瘓，臉書社團、新北市長侯友宜都湧入罵聲，警方也急忙出動人力疏導，並專程派駐員警，告知駕駛水門關閉。

新北市汐止區昨多地傳出淹水災情，在吉林街水門仍關閉的情況下，通往台北市的大同路以及康寧街都出現巨量車潮，有民眾在臉書社團「汐止集團」、「汐止聯盟」回報各地情況，表示康寧街從清晨6時許就開始塞車，平常不會塞車的路段也都動彈不得、全面癱瘓，甚至公車坐半小時還無法過一站，哀號這根本就是「汐止交通最黑暗一天」，並直言一場大豪雨檢驗了汐止的交通問題。

有網友在社團表示「汐止區的立委，議員拜託一下跟中央政府溝通」、「可惜沒有大官住汐止，不然很快就改善了」、「在汐止上下班要騎車會比較快，開車，坐公車一樣塞」、「什麼時候捷運才會真的在汐止動起來」。

也有網友湧入侯友宜臉書抱怨「明知道今天還會下雨加到處淹水，還會塞車，就是不放假 我真的會謝」、「謝謝侯市長讓各位汐止市民一大早可以游泳上班」、「請問一下，連水門都不開放，又要人民正常上班，搞的交通大打結，這就是愛民政府？」、「新北正常上班上課喔！但汐止這樣怎麽出門」。

另外，有網友也在臉書社團「爆怨公社」發文指出，在汐止、內湖塞爆的狀況下，竟然還有小客車在公車格前違規停車，讓公車塞了好幾十分鐘才擠進公車格，痛罵「現在是你的停車場？」

汐止警方表示，昨原指派15名員警及26名義交進行交通疏導，但因吉林街水門、江北橋及拱北橋等3處關閉，臨時計畫加派4名警力及4名義交，於現場引導用路人改道替代道路。

汐止警方指出，因江北橋、拱北橋於今日7時前已開放，故將原派遣3名警力及3名義交分配至易壅塞路口，吉林街仍由警力及義交引導民眾，由汐湖二橋橋下往康寧街通往台北市，今早總計出動19名警力及30名義交，疏導壅塞車潮。