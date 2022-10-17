受東北季風及尼莎颱風外圍環流共伴影響，易有短延時強降雨，氣象局發布台北市大豪雨，基隆、新北、宜蘭豪雨，屏花東大雨特報。同時冷空氣南下，北台灣降溫， 愈晚愈涼，從白天25度降到19度。

氣象局發布台北市大豪雨，基隆、新北、宜蘭豪雨，屏花東大雨特報。(翻攝自氣象局)

氣象局早上發布7縣市豪雨特報，今（17日）台北市山區有局部豪雨或大豪雨發生的機率，基隆北海岸、新北市山區及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、宜蘭、台東地區、恆春半島及花蓮、屏東山區有局部大雨發生的機率，連日降雨山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，並請避免前往山區活動，低窪地區請慎防淹水。

氣象局表示，今天（17日）尼莎颱風雖然逐漸遠離，不過東北季風持續增強且台灣附近水氣偏多，北部及東半部降雨機率仍高，主要是桃園以北及宜蘭下雨較明顯，仍有局部大雨或豪雨發生的機率，而其他地區大多為多雲，但也有局部短暫陣雨的機會。以及台灣附近風力持續增強，今天台南以北沿海空曠地區、蘭嶼、綠島、恆春半島及澎湖、金門、馬祖易出現9至12級的強陣風。

溫度方面，東北季風增強，冷空氣隨之南下，北台灣愈晚愈涼，氣溫會從白天的25度逐漸降到19、20度左右，其他地方白天高溫雖仍有28到32度，不過入夜後也將轉涼，晚上低溫約21到23度。