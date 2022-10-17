【全程影音】銘傳馬籍女大生遭勒斃！台男稱「加工自殺」 高大成曝疑點這樣說 @中時新聞網

銘傳大學馬來西亞籍24歲蔡姓女大生13日遭男網友勒斃，台灣治安成熱議話題，部分馬國網友怒批台灣治安差，法醫高大成反嗆「比馬國好一百倍」，沒想到近日高大成就收到1名馬國網友恐嚇「倒不如你全家人給我殺吧」、「一定會讓你感受到很興奮」，他則怒將該網友封鎖。

高大成在臉書PO出私訊截圖，1名網友對他說「倒不如你全家人給我殺吧，錄下全過程讓你慢慢地欣賞，肯定包你滿意，肯定包你興奮，肯定包你開心，還有一樣最刺激的是噴血的那一之（時）間的快感」，該網友還說很多台灣留學生身材都不錯，要高記得幫她們收屍，還要高照顧好家人，「一定會讓你感受到很興奮」。

高大成認為台灣治安比馬國好一百倍，近日他收到1名馬國網友恐嚇「倒不如你全家人給我殺吧」、「一定會讓你感受到很興奮」，他則怒將該網友封鎖。（翻攝照片）

高大成認為台灣治安比馬國好一百倍，近日他收到1名馬國網友恐嚇「倒不如你全家人給我殺吧」、「一定會讓你感受到很興奮」，他則怒將該網友封鎖。（翻攝照片）

高大成發文怒嗆這是他的臉書粉絲專頁，「我可以選擇不與簡體字往來，就這麼簡單」，還強調「素質」是事物本身所固有的根本屬性或指人的本性，隨後將對方封鎖，並調整粉專的「國家／地區限制」為對馬來西亞的用戶隱藏專頁。

高大成先前對於網友怒批台灣治安不好，回應「錯了啦！台灣治安非常好，比馬國好一百倍」，認為是網友不了解台灣人的習性、習慣，之前也有台灣女性到日本自由行，遭日本人殺害，「難道就要質疑日本都壞人？日本治安不好？」要網友好好看清楚，「在國外還沒有潔身自愛就會很麻煩，不然其他人怎麼都沒遇到？」認為台灣在亞洲國家的治安僅次於日本。